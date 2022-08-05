長興(1717)第2季營收131.85億元，較上季成長6.64％；原料成本穩定，季毛利率21.98％，維持首季水準，歸屬母公司稅後淨利8.91億元，季增0.28％，EPS 0.72元。上半年營收255.49億元，年增4.65％，為歷年同期新高，上半年毛利率22.09％，較去年同期減少0.27個百分點，上半年歸屬母公司稅後淨利17.80億元，年減6.28％，EPS 1.43元。

長興三大事業部門上半年營收佔比分別為合成樹脂48.31％、電子材料25.69％、特用材料25.17％，其中合成樹脂穩定回溫；乾膜光阻出貨受昆山封控以及下游需求減緩影響，電子材料營收佔比下滑；特用材料維持穩定需求。因應原物料上漲，長興去年起陸續調漲產品價格，今年上半年需求暢旺，營收創下歷年同期新高，惟產品組合變動影響毛利率，獲利表現略低於去年同期。

受外在環境影響，全球通膨及經濟衰退疑慮升溫，市場保守觀望氣氛濃厚。下半年為傳統旺季，長興三大事業部門仍將積極推廣銷售，以公司產品競爭力，在原料成本走勢平穩之下，持續優化產品組合及經營管理能力，保持獲利穩定。