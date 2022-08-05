國民黨新竹市長參選人林耕仁今(5日)參訪新竹市農會，看到小農在整個供應鏈當中處於底層，面對缺乏規模經濟、議價能力較低、全球化浪潮等等挑戰，因此他喊話，當市長會做地方農業從業者、小農的最大後盾，照顧地方的產業！

林耕仁今在臉書表示，新竹市農會總幹事鍾祥銘詳細介紹農會業務與服務，像是去年打造全新的「農民直銷站」，除匯集各地的農特產品，也開放在地小農「老王賣瓜，自賣自誇」，推銷最優質、最新鮮的在地蔬果，鮮甜美味大獲好評！

林耕仁直言，在大環境下，小農其實在整個供應鏈當中處於底層，缺乏規模經濟，且議價能力較低；加上全球化浪潮、國際貿易開放市場，帶來巨大衝擊，無法與國外高效率生產農產品競爭。不過，面對這些挑戰，做好準備就能帶來轉型的契機，政府要做的不是過度保護，而是與民站在一起，進行產業升級，做好行銷推廣。

因此林耕仁說，「線上線下、整合行銷、精準推廣、回饋地方」，當市長會做地方農業從業者、小農的最大後盾，照顧地方的產業，讓優質的在地農產品不只市民吃得健康，也會推向全國給外縣市好朋友「聞香」嚐嚐看！相信會做事的新竹「仁」，一起繁榮，作伙打拚。