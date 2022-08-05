品豐大中華證券投資顧問股份有限公司董事長蔡彰鍠5日捐贈彰化縣1輛高頂復康巴士及社會救助金10萬元，縣長王惠美頒發感謝狀，感謝企業的善舉。（吳敏菁攝）

品豐大中華證券投資顧問股份有限公司董事長蔡彰鍠5日捐贈彰化縣1輛高頂復康巴士及社會救助金10萬元，縣長王惠美頒發感謝狀，感謝企業的善舉。（吳敏菁攝）

品豐大中華證券投資顧問股份有限公司董事長蔡彰鍠5日捐贈彰化縣1輛高頂復康巴士及社會救助金10萬元，縣長王惠美頒發感謝狀，感謝企業的善舉。（吳敏菁攝）

品豐大中華證券投資顧問股份有限公司董事長蔡彰鍠從2019年開始捐贈復康巴士，駛上全國感恩之旅，預計年底捐滿6都16縣，5日來到彰化，分享發心背後的故事，是4年多前，公司在6樓，7樓大火，有位坐輪椅的老人家受困，他和送貨員衝上去，一起協助脫困，從此發了善願，能造福更多人是快樂的泉源，企盼「讓愛循環」。

著名的財經分析師蔡彰鍠5日捐贈彰化縣1輛高頂復康巴士及社會救助金10萬元，縣長王惠美頒發感謝狀，感謝企業的善舉，這次捐贈彰化縣1輛價值200萬元高頂復康巴士，再加碼挹注10萬元社會救助金，合計210萬元。

縣長王惠美表示，彰化縣復康巴士共有77輛，從2019年起累計已汰換30輛復康巴士，總價值突破超過5000萬元，其中捐贈的部分更是佔了23輛，感謝各界善心人士的幫忙，改善縣內車輛老舊的問題。

蔡彰鍠說，明年2023年就是彰化縣建縣300週年，很高興在倒數計時前夕，把愛與溫暖送來彰化縣，這也是他當初2019年12月19日捐贈第1台給新北市政府以來的第33個月，今天捐贈第18台，他靠著捐贈復康巴士落實企業責任全國感恩之旅，預計在今年年底，3年內的期間，捐滿全國22縣市。

蔡彰鍠分享，公司在板橋，4年6樓公司樓上7樓大火，濃煙密布，準備離開之際，聽到樓上在喊救命，發現7樓有位坐輪椅的老人家、女兒及外籍幫傭，但單憑他一人要扛輪椅下樓有困難，好在有位送貨員衝上來，與他共同協助將整台輪椅連同坐在輪椅的老人家沿著樓梯從7樓搬運到4樓接著由消防大隊接手，

就因為無私的發心，蔡彰鍠說，後來個人的運勢有如「飛龍在天」，所以在1年多後，就開始發願做公益。希望在今年滿願之後，再來彰化縣政府諮詢社會處看有沒有什麼公司可以繼續關懷社會、幫助社會弱勢團體的地方，公司一定義不容辭。