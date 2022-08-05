徐木洋與家人合照。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

擔任流浪動物保育員10年的「熱力爸爸」徐木洋，獲選新竹市政府今年模範父親，無論刮風下雨，徐木洋總是日復一日辛勞付出，用滿滿的愛照顧流浪貓狗，讓「浪浪」能安心安全的生活，市府將於6日公開表揚。

市府都會選出模範父親，今年經三區區公所、社團及各局處遴選出的模範父親代表，分為毅力爸爸、自力爸爸、給力爸爸、魔力爸爸與熱力爸爸5類，共計143位，6日將在建功高中公開表揚。

現年58歲的徐木洋先生，是動物保護及教育園區內最資深的保育員，同事都稱呼他「徐大哥」，他每天早上7點不到就進辦公室，開始幫浪浪剃毛、準備食物、打掃環境。

徐木洋心裡掛念毛孩，但他總是說，反正年紀大睡不著，早點來掃天氣比較涼快，而且掃完乾淨了，毛孩們就能舒舒服服的待著，也能早點吃早餐。

除了照顧浪浪起居，徐木洋也得開著捕犬車，執行民眾通報捕犬案件訪查，他嘆捕犬工作吃力不討好，浪犬們十分機警，認得捕犬車引擎聲，大老遠聽到就一溜煙跑到不見蹤影。

但是抓不到浪犬，難免被通報人嘮叨，有時還語帶威脅著說，浪犬如咬人出事，就要他們負責，但若真把狗捉回來，又得面對愛心餵養浪犬的愛媽興師問罪。

徐木洋也經常接獲浪浪急難救援，有次接獲通報有小貓卡在牆縫內，屋主同意破壞窗戶，讓他救出小貓，才順利完成救援行動。他說，動物救援隊需精通爬樹、跳水溝等十八般武藝，也說保育員工作一點也不輕鬆，最重要的是要有愛心、不怕髒臭。