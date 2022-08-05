超人力霸王親子足球保衛戰首站在台北市兒童新樂園圓滿落幕，受到粉絲好評，7月11日到11月20日在UCA奧特創藝超人力霸王活動網站舉辦線上解鎖任務活動，完成任務就可以收到來自特利卡親筆簽名的電子感謝函，主辦單位UCA奧特創藝並於8月13日到14日周末假日，邀請大小英雄粉前往新竹巨城戶外中庭，一起與閃耀永恆特利卡相見歡。

這次「超人力霸王親子足球保衛戰-盛夏變裝季」將於7月11日到11月20日，在UCA奧特創藝超人力霸王活動網站舉辦線上解鎖任務活動，小英雄只要購買3款超人裝備包並觀賞超人力霸王特利卡任務影集，模仿解鎖超人力霸王特利卡指定動作並上傳於UCA奧特創藝粉絲專頁，超人力霸王親子足球保衛戰任務完成後便可以收到來自特利卡親筆簽名的電子感謝函。

《超人力霸王》自1966年播出以來，橫跨日本三個世代，歷久不衰的經典角色早就深受粉絲喜愛，除了網路線上活動，8月13、14日假日，在新竹巨城更有為期兩天的快閃限定店，推出超多優惠好康與亮點，包括消費1000元以上還可以玩抓錢遊戲機，現場也推出價值超過新台幣2000元的超人裝備包現場購，還有獨家紀念特利卡猜拳幣與特攝版限量兄弟披風單品販售，超人鐵控真的不能錯過。