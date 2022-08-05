聯電榮譽董事長曹興誠今宣布捐出30億協助國防，但對大陸有諸多批評。對此，國民黨立委今表示，目前國內最不需要的就是相互指責、破壞團結，身為新加坡人的曹先生，應理解上兵伐謀，也該聽聽該國總理李顯龍說，中美博弈無法扳倒任何一方，兩國應多溝通對亞太才是最大幫助，不要覺得叫囂就能得到和平。

曹興誠今宣布捐30億台幣，推動全民國防教育、出版反對中共對台認知作戰專書、辦理揭露中共對台統戰活動。

對此，國民黨立委葉毓蘭表示，感謝曹興誠利用這個機會展現愛台灣的心，但想請教他，到底有沒有放棄中華民國國籍？還是因為看不起台灣所以入了新加坡籍？曹先生跟中華人民共和國的恩怨情仇，可以有各種不同的表現，但在此關鍵時刻，希望他做的任何事，都能以中華民國的國家利益為優先。

葉毓蘭說，台海出現極大的戰爭風險，曹先生選在這個時間說台灣有鴕鳥派、投降派、統一派，好像不抗中保台，所有人就都不是人、就是這三派，但難道台灣真的要這樣分派嗎？「如果因為美國的挑釁，就讓自己跟著蠢動，真正受害的就是中華民國的國人。」

葉毓蘭直言，曹興誠的說法，何嘗不也是另一種認知作戰，或許他家財萬貫，也願意散盡家財強化防衛能力，但上兵伐謀，如何止戈不動武，才是符合國家利益的上策；曹先生不應利用這樣的機會，把自己與中共的恩怨攪進來算舊帳，否則就是火上添油、提油救火，

「身為新加坡人，能捐錢資助台灣國防嗎？或許可以吧，但已經是新加坡人的曹先生，應該聽聽李顯龍怎麼說。」國民黨立委陳玉珍表示，李顯龍曾公開表示，中美博弈，誰也無法扳倒任何一方，因此兩國之間應該有共同的朋友多多溝通，才是對亞太地區和平最好的做法。

陳玉珍強調，從李顯龍的倡議來看，曹先生與其捐錢買武器，不如把經費改為替台灣與大陸之間創造更多溝通管道、培養對話人才，這才是中華民國政府真正需要做的事。

陳玉珍提到，面對強鄰，每個人認為的應對方式都不一樣，但希望和平，不代表懦弱，曹先生口中的那些「派」，或許是指蔡政府裏頭那些懦弱的人，但如果我們希望能替下一代創造和平的環境，那麼，在當前國家愈來愈危難的處境下，最不需要的就是相互指責、破壞團結。

陳玉珍也提醒，每個人對如何達到和平的方法都不一樣，有人認為應該用智慧達到，也「有人」認為要以戰止戰，以為叫囂能得到和平；但上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城，最糟糕的選擇就是打仗，希望別再有人於國家面臨危機時刻，一昧的指責國內同胞、破壞國家團結。