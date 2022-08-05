高雄市政府觀光局配合市府「大港閱冰」系列活動，8/6~8/7下午3點半到晚上8點半在新濱•駅前的封街舉辦「冰品嘉年華」活動，有近50家特色冰店及餐車共同參與，可說是高雄近年來規模最大的冰品市集活動。

觀光局表示，這次從高雄日嚐366活動推薦名單內，邀請33家網紅冰店參加，有春田氷亭、禾苑蔗片冰、皇冠冰城、葉月堂雪花冰、紅逗冰室、美滿冰菓室、大碗公冰、冰塔、台興芋冰城、枝仔冰城、知覺優格、秀珠冰果室、川田手切冰淇淋、白木舟手工冰城、冰菓蹦、合春圓仔、轉角冰、安庵抹茶、有食候紅豆、卵男雪淇冰、吳家豆花、吼賀冰棧、芒果探戈雪花冰、定夏手工冰淇淋、空氣分子、金鶴冰舖、美宣冰舖、PAPAYA泰、唐心幸福冰店、迷路。麋鹿 糖藝鋪、台糖、圓知圓味手作甜品冰品、kaju咔啾義式冰淇淋等冰店參加，另還有貓咪厚片-點秋香，丞心丞意泰奶，mini egg牙齒雞蛋糕，熊老闆地瓜球，H&H現炸吉拿棒等15家特色餐車，現場近50攤的冰店、餐車美食，讓大家吃冰、拍照、打卡一次滿足。

觀光局進一步說明，現場除了有各式冰品及餐車美食讓大家選用外，6日還有安排鋼鐵人英雄熱舞表演、「親子踢毽子大賽」、「大聲說我愛你」、「繫著你我的愛-打領帶」等趣味遊戲活動，7號日也有安排樂團、街頭音樂表演，以及壓軸的冰品店家頒獎典禮，看您心中的冰品店家是否獲獎？請大家拭目以待。

為讓參與民眾吃冰可以吃得安心且放心，觀光局攜手衛生局加強要求參與的店家，落實衛生講習相關規定，做好食安管理及衛生清潔，而現場提供的冰塊都由具有檢驗合格證明的商家提供，也提醒民眾夏季氣候炎熱，飲冰品勿置於室溫過久須儘早食用，應勤洗手、注意飲食衛生。更多活動資訊可至觀光局官方臉書「高雄旅遊網」 或官網 查詢。