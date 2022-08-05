在因疫情停辦2年後，2022年台灣美食展今（5）日於台北世貿一館登場，應邀出席致詞的蔡英文總統表示，台灣美食展恢復舉辦，代表新冠肺炎疫情陰霾已逐漸散去，台灣正朝著恢復常軌的生活前進，未來國境限制也會逐步開放，重新迎接國際旅客。

蔡英文表示，台灣美食展聚集全國最當季、最在地的食材和料理，無論是小吃大菜、飯店料理或客家、原住民美食，各種從產地到餐桌的美味一應俱全，請大家來美食展好好品嘗並多多消費，以行動支持所有參展單位。

主辦單位台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，台灣獨特的多元族群及移民彼此融合，造就傳統中有創新的美食特色，形成獨一無二的台灣味。睽違2年的台灣美食展以節慶辦桌為主題，就是要呈現台灣味中精采澎湃的面貌，向世界宣告台灣已準備好迎向觀光疫後新時代。

交通部長王國財表示，透過積極防疫、穩健開放，兼顧國家經濟發展與國民正常生活，台灣美食展重啟再次讓全世界看到台灣飲食文化。觀光局匯集13個國家風管處及觀光圈的嚴選美食與特色伴手禮，藉此以美食帶動台灣觀光，讓台灣在國際觀光上持續發光發熱。