智慧城市及永續城市議題為全球關注焦點，新北市政府今（5）日舉辦「2022新北市智慧城市國際論壇」，探討城市如何在後疫情時代的新常態生活中，引領城市邁向兼具包容、安全、韌性的永續智慧「方城市」，新北市長侯友宜出席表示，新北市近年在智慧城市的轉變過程當中得到很多獎項，不管在推動智慧醫療、智慧運輸、智慧安防，以及永續環境等面向的推動，都展現跟國際、聯合國SDGs永續城市接軌。

侯友宜說，一個城市的永續，最主要是要讓城市大成長、大蛻變，所以五股垃圾山變夏綠地，塭仔圳以後會變成永續環境，水環境的優質的一個地方，這都是新北市的中心點，接著捷運系統2030年將興建139公里、121座車站，符合國際大都會10萬人有3.8座車站規模，大家搭乘大眾運輸就可以減少熱島效應，淨零碳排，讓城市永續。

此外，新北市在推動智慧城市，跟國際聯合國所推的SDGs所有指標都是一致性的，讓新北市跟國際接軌，不斷的成長茁壯，讓全世界看的到新北市。

今年國際論壇邀請包含澳洲墨爾本市長 Sally Capp、澳洲陽光海岸市長 Mark Jamieson、印尼雅加達智慧城市辦公室總監 Yudhistira Nugraha D.Phil.、國際智慧城市論壇（ICF）主席兼共同創辦人John Jung、各國駐台代表及智慧城市領域之產業先進，以當今智慧城市治理與創新服務議題進行探討，研擬對於未來城市的想像與策略發展佈局。

澳洲陽光海岸市長Mark Jamieson透過視訊表示，新北國際智慧論壇是世界各地志同道合的城市之間的對話，共同尋求利用智慧科技提升我們城市居民的生活。陽光海岸市議會智慧城市協調員Michael Whereat分享，陽光海岸從2016 年推動智慧城市，廣泛使用科技建立數據驅動決策的智慧政府，包含應用數位雙生模型於城市設計與災害應變，並與大學合作設計城市綠色走廊減少城市熱島效應的影響，以創造永續與韌性的城市。

ICF主席共同創辦人John Jung於會中表示，智慧城市和智慧社區倡議皆有益於全世界的人民、社會和文化發展，未來期許新北市持續作為永續智慧城市的標竿並帶給全球其他城市更多的啟發。