華新麗華今（5）下午將參加國泰證券舉辦第二季線上法說會，說明第二季財報及營運現況。由於華新轉投資華新科第二季EPS降至1.56元，市場預期，國際銅、鎳價走跌需認列金融商品未實現評價損失，華新第二季EPS恐難超越第一季1.12元。

華新4日英國金屬交易中心銅現貨及3個月期貨收盤價均未站回7,800美元，近期鎳價在2.1萬～2.3萬美元區間震盪，勢必引發法人關切國際銅及鎳價走勢對華新下半年營運影響。

華新在俄烏戰爭爆發初期，推升國際銅及鎳價至歷史新價，第二季合併營收504.12億元，優於去年同期391.99億元，年成長28.6％。銅及鎳價5月起從高點滑落，5月銅均價比去年同期下跌，華新5月調漲不銹鋼盤價，6月調降部分不銹鋼盤價，華新印尼鎳生鐵廠從去年下半年開始貢獻營收及獲利，電力線纜及不銹鋼銷售穩定，6月及上半年合併營收仍優於去年同期。

此外，華新5月下旬將持股72.59％美國太陽能子公司Borrego Solar Systems分拆，其中案場開發部門出售美國能源投資公司ECP，總交易金額5.67億美元，華新依持股可認列稅前處分利益2.88億美元、稅後處分利益約2.3億美元，預計第三季認列處分利益。以完成現金增資後股本計算，對EPS貢獻約1.8～2元。