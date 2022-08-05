大陸股市5日半日上漲。上證指數最多升12點，最高至3,201點，半日收報3,198點，升9點或0.28％，成交額為人民幣（下同）2,318.5億元。
香港信報報導，深成指半日最多升90點，最高至12,155點，半日收報12,142點，升77點或0.64％，成交額為3,381.92億元。
滬深300指數報4,117點，升16點或0.4％，創業板指數報2,665點，升25點或0.95％。
各類股個別發展，水泥、生物製藥股升逾1％，金融、化工股靠穩，煤炭、石油股跌1％。
大陸股市5日半日上漲。上證指數最多升12點，最高至3,201點，半日收報3,198點，升9點或0.28％，成交額為人民幣（下同）2,318.5億元。
香港信報報導，深成指半日最多升90點，最高至12,155點，半日收報12,142點，升77點或0.64％，成交額為3,381.92億元。
滬深300指數報4,117點，升16點或0.4％，創業板指數報2,665點，升25點或0.95％。
各類股個別發展，水泥、生物製藥股升逾1％，金融、化工股靠穩，煤炭、石油股跌1％。
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