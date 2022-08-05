陳語安（左）在新戲被阿Ken家暴。（時創影業提供）

阿Ken（右）在新戲家暴陳語安。（時創影業提供）

陳庭妮（右二）、劉冠廷（右三）在新戲與施名帥、袁艾菲等人組九個太陽，友情濃厚。（時創影業提供）

戲劇《愛情發生在三天後》劇情進入白熱化，陳庭妮為了幫好友袁艾菲籌錢還債，選擇低聲下氣向劉冠廷求助，劉冠廷決定相挺，兩人間的相處因此產生微妙變化；而已婚的「校花」陳語安依然對施名帥念念不忘，希望能陪對方走最後一段，卻也意外被發現她因家暴身上滿是傷痕，於是這群大學好友決心為陳語安出氣，找上她的老公阿Ken，開啟一場將近20人的街頭對決大場面！

劇中，阿Ken當眾在大街上打陳語安巴掌，為了讓她脫離家暴，一群人衝上前營救，始終愛著陳語安的施名帥首當其衝把阿Ken撲倒在地，兩人滾地扭打，施名帥談到這場戲，他表示因為拍過許多類型戲，對於打架的戲份不陌生，只是當天拍攝時間是深夜，演起動作戲又熱又累，擔心演員們會受傷，「尤其要拿玻璃瓶砸Ken哥的頭，擔心我會不會被封殺。」被問有沒有事先和阿Ken打聲招呼，他開玩笑說：「就事先下跪，說等一下要打你。」

在這場混戰中，陳庭妮險被歐打，劉冠廷見狀挺身英雄救美，雖然不小心撲倒在陳庭妮身上，但帥度依舊爆棚，兩人在危急中也不忘關心對方。而劉冠廷也在陳庭妮的拜託下，一起簽下「賣身契」拍業配廣告，一口氣賺進百萬，全都是為了幫投資失利的袁艾菲籌錢還款，兩人為了朋友們勞心勞力，也再度看見對方善良又念舊的一面，逐漸解開多年心結。

李相林也發揮跆拳道黑帶七段的實力，在這場混戰猛踢阿Ken，自認在比賽或練習的時是真的把力量灌進去，但演出套招就需要多加表演的技術，他說：「Ken哥需要算好時間點往後飛，表演很痛的樣子，兩邊默契也要培養好，是難得的經驗。」

此外，陳語安和袁艾菲兩個女生為了施名帥產生拉扯，袁艾菲看見對方手臂詮釋瘀青傷痕，雖然身為「情敵」但頓時心疼不已，陳語安表示當時為了家暴傷痕，花了一小時化妝，還得花一小時卸妝，不過她感謝的說：「謝謝專業的化妝師，當時一出場其他演員看到都嚇傻了，傷痕真實到讓他們很心疼我！」

《愛情發生在三天後》由時創影業製作，時創影業、八大電視、東森電視共同出品，除網羅金鐘獎導演馮凱執導、許芸齊擔任編劇，於八大戲劇台每周六晚間8點播出、晚間9點半於Netflix上線、東森戲劇台每周日晚間8點播出。