北市議員陳炳甫、王鴻薇質疑新生棒球場柱子基座、捲網器外露。（楊亞璇攝）

北市議員陳炳甫、王鴻薇質疑新生棒球場柱子基座、捲網器外露。（楊亞璇攝）

斥資12億打造的新竹棒球場日前因球員受傷意外，爆出場地嚴重缺失。位於台北市新生公園內的新生棒球場目前正斥資1050萬元進行整修，但市議員披露，外野牛棚設施有安全疑慮，體育局將牛棚範圍設置柱子用網圍起，但柱子基座與捲網器竟直接外露，若球員奔跑至此不慎跌撞，後果不堪設想，「罔顧球員安危」，恐成第二個新竹棒球場。體育局回應，將設置防撞牆。

新生棒球場面積不大，提供投手練習的牛棚只能設在左右外野界旁的空地，不但與比賽相互影響，更有安全的問題，體育局利用這次整修，將牛棚範圍設置柱子用網圍起。但議員陳炳甫發現，不僅柱體沒有包覆，柱子基座與捲網器更是直接外露，若球員奔跑至此不慎跌撞，後果不堪設想。

他表示，7月初即發現此嚴重問題並建議體育局應聽取棒球協會、教練等專業人士的意見做後續補強，以免啟用後造成憾事，7月11日台北市體育總會棒球協會秘書長陳振庭與體育局、施工廠商共同現場會勘，建議基座以土丘方式覆蓋、因無法使用厚軟墊包覆柱體，改作防護牆、暫時拆除捲網器，需要時再裝上。

陳炳甫指出，要以新竹棒球場為戒，務必以球員安全為優先考量，然而體育局最後卻僅僅於柱體包上薄薄一層軟墊，厚度完全不足保護選手，基座也是蓋上薄薄軟墊，仍然突出無法避免絆倒，捲網器更只用一片單薄墊子包覆，痛批體育局根本是「罔顧球員安危！」

王鴻薇也說，新生棒球場做為少棒、青少棒專用場地，這些小選手們的人生正要在球場上起步，更容不得任何意外發生，如林哲瑄所言：「任何的傷勢都會有可能造成職業生涯的結束」，難道體育局寧可冒著這般風險，也不願好好改善場地問題？

王鴻薇表示，因場地受限，牛棚位置與界外線如此靠近是一件不得已的事，主管機關就更應用心防範意外發生，只是體育局不聽相關專業人士提出的建議，還草率便宜行事，顯然完全沒有記取新竹棒球場事件所帶來的教訓。

台北市體育局運動設施科技正盧律全說明，新生棒球場是台北市重要場地之一，過去場地曾舉辦國內外學生棒球賽，考量獲選明年的原民運的女子棒球、壘球場地，今年花費預算整理場地，7月初在施工過程中採用微軟柱，協會建議做防撞牆，經評估將籌措經費處理。

盧律全說，預計在8月20日開始在2側牛棚外施作防撞牆，場地預計月底完工開放，但也不會為了盡早開放而趕工。