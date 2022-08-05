隨著後疫情時代來臨，汽機車產業預期將迎來新一波強勁的復甦商機。由外貿協會主辦之全球前四大汽機車產業指標展-「台北國際汽機車零配件展(TAIPEI AMPA)」及「台北國際車用電子展(AUTOTRONICS TAIPEI)」訂於2023年4月12日至15日在南港展覽1館1樓及4樓擴大展出，同步搭配線上展及多元的OMO行銷活動，是汽配業者掌握國際採購商機的最佳平台。國內汽配指標企業已紛紛歸隊，準備強勢出擊，兩展報名也將緊鑼密鼓接力開跑。

在經歷全球疫情衝擊與供應鏈重整，台灣汽機車零配件企業持續投入智慧製造，以少量多樣的彈性生產能力積極搶佔商機。根據車輛公會統計今年截至6月我國汽車零配件出口值達48.8億美元，較去年同期38.1億美元大幅成長近三成，其中TAIPEI AMPA的主要買主國-美國市場更是以成長53.4%居冠。強勁的復甦趨勢在明年全球邊境解封的情況下，預期將能提升汽配系列展的展出規模及帶動觀展熱潮。另外值得關注部分，為協助企業掌握二輪油電轉型契機，2023 TAIPEI AMPA將擴大機車展區規模，並針對燃油機車維修業者如何切入電動車維修等主題規畫活動，集結各大車廠、機車零配件製造商及維修通路經銷商，將機車使用密度全球第一的台灣機車產業供應鏈及轉型趨勢完整呈現於全球買主面前。

而面對蓬勃發展的全球電動車及智慧移動市場，許多業者也積極加強傳統產品線的科技化和技術創新，如車燈大廠投入主動轉向(AFS)及自適應智慧頭燈(ADB)的技術研發；零組件龍頭也開發輕量化的耐碰撞產品，並設立前瞻部件組進行研發創新；汽車座椅專業製造商利用天然植物纖維研發環保材質座椅等，吸引歐美日等先進國家買主的關注。TAIPEI AMPA也將持續舉辦深獲好評的國際專業論壇、展場直擊、AMPA JumpStart、ESG Achievement等多元虛實整合活動，鼓勵企業投入創新轉型及永續實踐，推廣產業升級與永續經營。並藉由Hybrid線上展平台及數位行銷服務的管道，提供國內外買主完整且豐富的觀展體驗及採購服務。

2023 TAIPEI AMPA及車用電子展在多年的聯合展出後，已成為國際相關產業的指標大展，也是少數能夠一次呈現全方位汽機車產業生態系，展出從OEM與售後零件、機車成車和零配件，到車用電子零組件及相關產品的展覽平台。其豐富的展品與引領產業的前瞻趨勢，精彩可期。此外，為加強聚焦電動車和智慧運輸等C.A.S.E趨勢，TAIPEI AMPA更將首度攜手國內唯一專注電動車、自駕車產業的「台灣國際智慧移動展(2035 E-Mobility Taiwan)」同期展出，共同打造亞洲頂級汽機車產業年度盛會。