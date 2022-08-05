齋藤工飾演「變身為超人力霸王的男人」神永新二。（野獸國提供）

齋藤工（左起）、西島秀俊、早見朱莉、有岡大貴、長澤雅美，一陣排開陣容超堅強。（野獸國提供）

2022日本本土真人電影票房冠軍，票房逼近日幣44億圓（近9.9億台幣）的《新‧超人力霸王》，由日本最強百億級編導組合庵野秀明與樋口真嗣聯手打造，齋藤工、長澤雅美、西島秀俊、有岡大貴、早見朱莉、田中哲司等鑽石級演員陣容一字排開，台灣也將在下月上映，讓台灣影迷終於能一睹主打「空想與浪漫。以及、友情。」的《新‧超人力霸王》真面目。

《超人力霸王》自1966年（昭和41年）首播後，55年來已於全球上百個國家、地區透過多種語言播出，而這部《新‧超人力霸王》則由打造《新世紀福音戰士》系列的庵野秀明聯手導演樋口真嗣，繼2016年的《正宗哥吉拉》為日本特攝電影立下新標竿後，《新‧超人力霸王》則打出「空想與浪漫。以及、友情。」的全新劇情元素登上大銀幕。

該片企劃與劇本的庵野秀明對超人力霸王的愛是業界有名的無人能敵，他在大學時期就為了圓夢曾拍過低配版的《超人力霸王（庵野秀明自主製作版）》，當時是用8釐米攝影機拍攝，甚至還自己「上裝」，而終於如願監製真正的《超人力霸王》電影的他，當然要完成兒時夢想，親自上陣為超人力霸王發射的「斯派修姆光線」進行動作捕捉，影片曝光後竟吸引近150萬人次觀看，粉絲才恍然大悟「原來是庵野秀明本人啊！」

除了最強百億特攝企劃編導組合，演員陣容更從性格演技派男星齋藤工化身「變身為超人力霸王的男人」神永新二，而長澤雅美在片中更有出乎意料之外的驚「人」演出，還有最近正在日劇《騎上獨角獸》飾演實習大叔的西島秀俊，加上傑尼斯團體「Hey!Say!JUMP」有岡大貴及早見朱莉、田中哲司等豪華卡司，隨著故事進行親眼見證意想不到的衝擊與感動。

《新‧超人力霸王》將於9月16日在台上映，由於許多粉絲未能趕上先前於台北漫畫博覽會首賣，發行商野獸國正規劃再度推出預購套票，相關詳情將於近期在野獸國官方臉書專頁、超人力霸王中文官方臉書專頁公佈。