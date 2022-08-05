共軍環台軍演昨(4日)12時啟動，東部戰區除對台灣海峽實施新型遠程火箭炮打擊外，火箭軍也向台灣北部、南部及東部周邊海域發射11枚飛彈，部分飛彈飛越台灣上空。台北市議員張斯綱今(5日)對此表示，政府最好方式是讓國人知道真相，包含共軍威脅有多大、行動到什麼地方，這是要讓大家知道的。

張斯綱接受《中天新聞》訪問時指出，美國眾議院議長裴洛西來台灣訪問，國安機關在此之前一定有做很多沙盤推演、劇本、揣測等等，如果國安單位沒去想到這些事情，只會進行大內宣，這樣的國安單位是失職，這樣的局長陳明通是要下台的。

針對飛彈經過台灣上空，國防部有自己一套說法，但藉由日本媒體才讓台灣民眾知道的話，對此，張斯綱認為，最好方式是讓國人知道真相，包含共軍威脅有多大、行動到什麼地方，這是要讓大家知道的，不能只沉浸在裴洛西來台的開心、歡愉，結果不知道後面帶來的衝擊，總統府應該跟大家說明白！

外界關注「中共以我東部海域為目標，發射之彈道飛彈，是否飛越台北上空」，國防部昨表示，彈道飛彈發射後之主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越之廣闊地面區域並無危害。故各國之飛彈防護系統，均以落彈點之解算為關鍵。