哈根達斯使用的香草精日前被驗出含潛在致癌物，比利時食安單位今天下令將數款哈根達斯冰淇淋下架。

法新社報導，美國食品大廠通用磨坊公司（General Mills）上個月在內部檢驗中，發現旗下冰淇淋品牌哈根達斯的香草精含有潛在致癌物質環氧乙烷（ethylene oxide），當時比利時官方即下令回收香草相關品項的產品。

比利時聯邦食品鏈安全局（AFSCA）今天把回收品項再擴大到其他10種同樣使用香草精的口味，包括比利時巧克力、夏威夷果仁、香草胡桃和淇淋巧酥等。

5月17日至8月3日出貨、有效期限到2023年初的產品皆受到影響。

比利時聯邦食品鏈安全局說：「已購買這些產品的消費者，請勿食用這些冰淇淋，並請聯繫通用磨坊公司要求退款。」

對於比利時擴大禁售品項，通用磨坊公司並沒有立即做出回應。不過公司的官方網站顯示，哈根達斯已於上個月在「特定市場」自主下架自家香草冰淇淋。

公司聲明說：「經過通用磨坊內部徹查…結果顯示我們一家原料供應商供貨的香草精，含有微量環氧乙烷。但就監管標準而言，檢測到的環氧乙烷含量僅略微超出官方標準。」