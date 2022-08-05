鄭姓婦人購買的黃金重1.25公斤，價值高達215萬元。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市鄭姓老婦人4日下午2時許拿著存摺印章急奔銀行，直呼因為台海軍演，想要購買1.25公斤的黃金安心，行員差點相信，但金額215萬過於龐大，仍暗中報警，警員到場一問，她才小心翼翼的表示黃金是要給「檢察官」，警員遂得知她遭詐騙，急忙勸阻，為她保下積蓄。

美國國會議長裴洛西離台後，台灣近日陸續收到詐騙簡訊，內容為「我是裴洛西，我的飛機被共軍打下來了，我好不容易游泳到台灣，還差2000元買機票，如果你幫了我，事後封你當紐約市長」在網路瘋傳笑翻網友。但警方擔心詐騙集團利用時事哏再更新詐騙手法。

台南市4日1名70歲鄭姓老婦人收到假檢察官的詐騙電話，對方以慣有的詐騙手法，稱她的證件遭冒用涉及其他案件，威脅要凍結她的帳戶，她急忙拿著存摺印章到急赴台灣銀行購買大量黃金，卻面露輕鬆稱擔心兩岸開戰，想買些黃金在身邊備用。

因正值台海軍演，行員起初信以為真，但她購買1.25公斤的黃金價值高達215萬元，一邊詢問購買程序，一邊仍報警找來警員查證。

警方將鄭婦帶到小房間詢問時，她才小聲跟警員說道「黃金是要給檢察官的，等等檢察官會派警員來拿，不要查封我財產」，並稱買黃金是要交付所謂的「保證金」，員警驚覺就是假檢警的詐騙手法，向老婦分析說明利害關係，並帶回調查。

員警對老婦之豐厚財力深感吃驚，將鄭婦送返家中並連繫其家人告知情況，避免老婦仍頑固再遭詐騙。