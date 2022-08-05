警方順利將2名女子救出。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市一名陳姓女子昨日傍晚與友人前往觀音區草漯沙丘拍攝夕陽美景，因沒注意時間，欲返家時已天色昏暗，找不到離開的路，2人在沙丘裡整整打轉2小時，報案求助後，警方到場帶路，才順利將2人救出。

草漯沙丘擁有綿延8公里的沿海沙漠特殊地形，為全台首座沙丘地質公園，再加上成排的風力發電與夕陽美景，成為熱門打卡攝影景點，更被網友稱為「台版撒哈拉沙漠」。

大園警分局指出，陳女與其友人昨日傍晚4時許，從桃園區開車到觀音，欲拍攝草漯沙丘的夕陽景色，2人被美景吸引沒注意到時間，日落後準備返家時，才發現天色昏暗、照明不足，周圍全是一片沙漠，找不到離開的路，在現場迷失方向打轉2小時，無計可施下只好報警求援。

潮音派出所長游登翔與警員施佑承，接獲報案後趕赴現場，利用手電筒將燈光打在發電風車上，持續與陳女電話聯繫確認位置，搜尋30分鐘後，總算找到受困的2人，並將她們平安救出，對於警方的熱心協助，她們也深深表示感謝。