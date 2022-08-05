李沐、羅宏正一起上談話節目《36題愛上你》。（公視提供）

李沐、羅宏正上炎亞綸、吳姍儒主持的公視《36題愛上你》宣傳新戲。（公視提供）

「怪物新人」李沐與前SpeXial團長羅宏正日前上公視《36題愛上你》，宣傳新戲《滴水的推理書屋》。主持人吳姍儒（Sandy）見李沐上節目戴口罩，好奇問：「你是不滿意我們節目、來抗議的？」原來是她上節目前1天拔智齒，並自嘲臉腫得像豬頭，連家人都虧她「滷蛋可以吐出來了」。

李沐在節目上透露略帶靈異體質，過去拍電影時曾遇過無法解釋的狀況，她說曾聽見隔壁房間一個很低沉的男生聲音，像在討論她應該怎麼調整演出，以為劇組想中斷、切入，卻發現對手戲演員沒聽到異音，也沒工作人員喊「卡」，當下她愣了1秒、不知做何反應，讓Sandy聽了瞪大眼睛。

李沐表示：「有一陣子特別敏感，聲音聽得很大聲。」她之後出外拍戲住飯店便會帶黑曜石、佛珠等「法器」。深諳此道的炎亞綸一聽，立刻教她：「在冥想時，黑曜石放在右手，就會把今天遇到的不好的東西，藉由黑曜石的磁場吸走。」

李沐被問去哪買黑曜石，竟稱：「很容易，網購平台就可以買。」讓Sandy驚說：「這麼日常？」沒想到李沐繼續提及拍片也會帶「聖木跟鼠尾草」，甚至還在住房用打火機點聖木「每個角落薰來薰去」，炎亞綸聽了都說：「太多了吧！連歐美的也有。」Sandy則建議：「應該就是讓自己寧靜一點就好了，不要太擔心。」訪談將於本周日（7日）晚9時在公視首播。