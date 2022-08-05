古曜威客串在八點檔《黃金歲月》，感謝梁佑南提早到劇組陪他練台語對詞。（民視提供）

梁佑南開心和MV兒子古曜威，還有八點檔《黃金歲月》的女兒張家瑋，一起同框。（民視提供）

藝人張家瑋在民視八點檔《黃金歲月》中宣告脫單，在七夕情人節介紹自己的學弟男友古曜威，讓眾人大吃一驚。原來是在抖音擁有破億流量的歌手古曜威，首次客串八點檔《黃金歲月》的拍攝。他表示之前有邀請梁佑南拍攝MV演出，聽到她分享八點檔的拍攝日常，覺得非常有趣，也很躍躍欲試，「沒想到這一天竟然這麼快就到來」他興奮的說。

張家瑋表示看到班表發現古曜威要客串演出，立刻就傳訊息給他，怕他第一次來八點檔會緊張，她說想讓他覺得有朋友在會安心一些，這舉動也讓古曜威直說超貼心的，一來民視就感受到大家的溫暖。

不僅如此，曾在MV演出他「媽媽」的梁佑南，為了幫助他的首次挑戰，也費了很多心思，還在前一天一句一句的錄台語給他聽，他說因為自己的台語不太流利，怕有些音會跑掉，就反覆聽著她的錄音檔入睡，隔天一進到民視劇組，發現梁佑南竟然為他提早到現場，陪他在休息室對台詞，讓他直呼超暖心。

首次客串演出的古曜威，在劇中是張家瑋的誹聞學弟男友之外，還將在劇中獻唱自己七月份的單曲「你可曾想起我」。現場許多演員們，也紛紛關心第一次演戲的古曜威，大家的關心，除了讓古曜威感到十分溫暖外，古曜威也表示：第一次客串演出八點檔很新鮮。

這次有大家的照顧，讓我在拍攝時，挺輕鬆自在，而且讓他印象深刻的是劇中有一場戲，是張家瑋突然要打他的頭，一開始他很擔心演得不到位，就請張家瑋可以直接打，沒想到「巴」的聲音太大聲，也讓現場眾人吃驚，古曜威事後表示還好不會太痛，而且可以真實呈現吃驚的反應。張家瑋也大讚古曜威的初體驗表現算很不錯，也鼓勵他未來可以挑戰台語歌，更對古曜威說，「別忘了接下來MV要找我演出喔！」