第6屆世界盃U12少棒錦標賽進入複賽第2天，韓國隊靠著先發投手鄭宇燦好投又開轟，以4比1擊敗墨西哥，拿下複賽首勝，明天將碰上地主中華隊，總教練李東真笑著說：「今天應該會睡不好吧！」

鄭宇燦今天主投5局飆出10次三振，僅被敲4支安打、無失分，擔任第3棒的他也在3局有開轟紀錄，助隊拿下複賽首勝。

團隊此役敲出8支安打其中包含3發全壘打，展現不俗的攻擊實力，李東真認為，其實小朋友的攻擊能力不錯，只是之前還沒有發揮出來，「現在發揮出來也不遲。」

明天複賽最終戰韓國隊將碰上地主中華隊，李東真表示，在韓國就知道中華隊很厲害，是可以打進前2名的球隊，是帶著很沈重的負擔感來打球。他開玩笑的說：「明天要對中華隊，今天晚上應該會睡不好吧！」

韓國隊鄭宇燦在第3局擊出全壘打。（中華棒協提供）

投打都有發揮的鄭宇燦透露，首度碰上墨西哥感到有些緊張，自己是靠著變化球三振對手，最拿手的變化球球路是曲球，「過去也有又投又轟，但沒有像今天投那麼多球，今天整體狀況、控球都很不錯。」

從9歲開始打棒球的鄭宇燦，雖然目前是投打「二刀流」，但比較起來自己更喜歡打擊，最欣賞現在效力教士隊的金河成，覺得他棒球打得很好且打起球來很有魅力，自己沒有投球時也像偶像鎮守內野。