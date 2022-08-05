昨日（4）是七夕情人節，台中市市長盧秀燕刊出與奧運柔道銀牌得主楊勇緯的「甜蜜合照」，兩人互動熱絡。盧開心宣布，身為台中子弟的楊勇緯，在哈薩克亞洲柔道錦標賽擊敗對手搶下銅牌，他不只是台灣之光，更是「台中驕傲」。此文吸引約7000人按讚，大批網友對兩人合照表示驚喜。

盧秀燕昨日晚間在臉書發文表示，知道大家在過七夕情人節，當然要祝天下有情人終成眷屬，但是有一件更值得慶祝的事，就是台中子弟楊勇緯在哈薩克亞洲柔道錦標賽擊敗對手搶下銅牌。

盧秀燕強調，楊勇緯不僅是台灣之光，更是「台中驕傲」。她任內致力推展台中運動風氣，在相關建設上有不少著墨，也要藉此機會為「酷運動酷台中」做宣傳。

此文湧入約7000個讚、超過100則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「哇這張照片好閃啊！」「好閃的合照，兩人都好上相喔」、「甜蜜合照耶！市長好漂亮」、「市長加油」、「盧市長最棒！你是我們台中市民最大的情人」、「媽媽市長加油！」