大腦一旦開始退化，目前的醫學條件往往束手無策。不過最新研究帶來希望，加州大學洛杉磯分校（UCLA）研究團隊發現一款治療愛滋病的藥物，竟然有助減緩中年記憶衰退、預防大腦萎縮。

●人類到底是如何產生記憶的？

目前醫界只能推論，大腦的記憶能力並非單筆地記錄事件，而是將相關經驗連接起來，在想一件事的時候，同時觸發相關聯的記憶，才能產生長期的記憶。而這種能力會隨著老化而減退，甚至消失。UCLA研究團隊過去的研究證實，CCR5基因過度表現，會導致記憶缺陷並抑制訊息傳遞。

由於CCR5基因同樣也是已知的HIV病毒感染細胞的兩個受體之一，UCLA的研究主導者曾在美國食品藥物管理局﹙FDA﹚的批准下，於2007年將用於治療HIV感染的藥物maraviroc進行研究。因此在這次的新研究中，團隊嘗試性的投以maraviroc來治療衰老小鼠的大腦狀況。

研究人員首先將研究小鼠置於某個籠子中，實施情境恐懼制約訓練，之後再將其放回原居住籠中，並於一定時間後進行刺激，如此能提高小鼠的CCR5基因表現，小鼠便忘記兩個籠子之間的聯繫。而另一組以基因培養時，則直接刪除體內CCR5基因的小鼠進行研究，發現體內缺乏CCR5基因的小鼠再怎樣刺激，都不會忘記兩個籠子間的記憶。

●抗愛滋病毒藥物，助減緩或恢復記憶缺失

實驗發現，讓實驗小鼠服用抗愛滋病毒的maraviroc藥物，可成功抑制小鼠大腦中的CCR5基因。它產生的作用和DNA中CCR5基因被完全刪除的小鼠一樣，光用藥就能成功逆轉小鼠的認知缺陷。研究人員大膽預測，這款抗愛滋病毒藥maraviroc或許也能用來幫助減緩或恢復中年記憶缺失。

研究團隊的下一步計畫，將進行一項臨床試驗，測試使用maraviroc治療早期記憶喪失的成效，若試驗順利，不僅顯示找到了能減緩記憶力下降的藥物，還可望成為失智症早期干預的希望。

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