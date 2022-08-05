「2022屏東咖啡節」於8月6日正式啓動，搭配一系列主題巿集活動直至10月中旬，屏東縣政府4日舉辦「2022屏東咖啡節」記者會，特別邀請臺灣亞太盃美業交流競賽暨美饌藝術美學手沖動態組金牌-杜博森先生，與秘書長邱黃肇崇、立法委員伍麗華互動咖啡沖煮技藝，最後邀同現場來賓一同啓動2022屏東咖啡節系列活動序幕。

屏東縣長潘孟安指出，屏東咖啡深具產業觀光經濟價值，咖啡的消費族群龐大，地方有不同的文化及品質行銷，是兼跨區域性競爭及合作關係，縣府透過此次活動，讓咖啡專業人員及咖啡愛好者與民眾進一步接觸，將咖啡融入民眾的日常生活中，為生活增添滿滿的咖啡幸福，歡迎民眾把握機會攜家帶眷，前往屏東原百貨及屏東咖啡園區，體驗原民文化並品嚐屏東咖啡，過著悠閒的樂活人生。

原民處表示，今年度主要有三項咖啡賽事，包括:8月20、21日屏東精品咖啡豆評鑑、9月3、4日屏東咖啡手沖賽、9月17、18日臺灣菁英咖啡邀請賽；另搭配假日主題巿集活動15場次，其巿集第一場8月6日為屏東文青咖啡日，將在屏東原百貨街區舉辦，現場加入活動粉絲打卡即贈屏東原百貨購物金(數量有限)，此外，8至10月份假日於屏東咖啡園區還有14場咖啡主題巿集。

往年舉辦屏東精品咖啡豆評鑑賽事，參與活動對象大都以縣內咖啡業者及民眾為主，今年度積極擴大參加對象，將舉辦精品咖啡豆評鑑、咖啡手沖賽、臺灣菁英咖啡等三場全國性賽事，預期可為屏東帶來一波觀光熱潮!