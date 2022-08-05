環保局強調，稽查部門會持續進行巡查，除了監測水質、掌握變化趨勢，也透過科學方法剖析可能污染來源。（新北市環保局提供／李奇叡新北傳真）

稽查員在違規工廠內，尋獲殘有廢液。（新北市環保局提供／李奇叡新北傳真）

位於新北市中和區的中原溝水質不佳，經常發出臭味，還有違規工廠偷排廢水，導致河水變色，讓周遭民眾難以忍受。針對中原溝各項狀況，新北市環保局表示，會積極解決民眾陳情事項，也會跨機關研商對策，盼能共同改善中原溝，維護整體水質。

新北市環保局說明，中原溝問題先前已納入「新北市河川流域治理平台」追蹤管理，市府跨機關合作研商，盼能找出最佳解決方法，但中原溝周邊住商混合、水道複雜，無法一次解決到位，市府便列出短中長期目標，持續推動生活污水接管、事業廢水源頭減量輔導、產業使用天然材料或環保油墨、加速推動綠色製程等政策。

環保局解釋，中原溝上游無天然水源，其功能為承接市鎮排水的「大型排水溝」，加上渠道坡度平緩，容易堆積淤泥，水流速度較慢，經常發出臭味，對此已交由公所定期清淤，今年至今共完成3次清淤工作，集水區範圍則由水利局持續推動公共污水下水道工程，預訂年內完成中原溝流域周邊生活污水接管。

環保局補充，由於流域範圍多爲工業區，也積極推動廢水廠辦大樓申請納管，屆時將有效削減流域內的污染源，能持續改善惡臭問題。

至於新北市議員張志豪8月2日接獲民眾陳情，發現中原溝整條染成「褐色」的狀況，環保局表示，稽查員獲報後就立刻出動，透過24小時接力式稽查，逐一翻找水溝蓋、人孔蓋並調閱監視器，查找可疑跡證，當晚就鎖定違規的金屬製造工廠，並向業者表明採證到強酸廢水殘跡、監視器畫面、雨水管線流向等科學跡證，隔日業者就坦承違規行為，環保局要業者將會造成污染的製程拆除，並依《水汙法》告發，最高可處300萬元以下罰鍰。

環保局強調，稽查部門會持續進行巡查，除了監測水質、掌握變化趨勢，也透過科學方法剖析可能污染來源，一旦查獲違法事由，絕不寬貸，從去年至今年7月20日止，共計稽查415家次、處分6件次、停工搬遷1家次，盼能藉由勤查重罰，督促業者善盡環境保護的責任。