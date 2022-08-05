鯰魚哥、威廉及李易要抽籤選出退通告的人.。（台視提供）

台視《綜藝3國智》再度推出「校外教學」單元，不過在錄影前，製作單位推出殘酷的「人氣大考驗」，透過民眾投票選出人氣王，而票數最少的人即刻「留校察看」直接退通告，哈孝遠擔心票數太低，熱情拉票全身汗流浹背，果然經過一番努力，成為最高票的人氣王。最後開票結果李易、威廉及鯰魚哥同票數墊底，最終抽出鯰魚哥留校察看，他當場傻眼說：「早上出門還跟我媽說今天要去苗栗，等等回家，要我怎麼交代啦。」

威廉透露鯰魚哥是所有人家住最遠，鯰魚哥哭笑不得的說：「而且我今天還騎腳踏車來」李易也說：「他還是最早到的人，還常常幫忙工作人員搬東西。」可惜好心沒好報，兩天一夜的通告瞬間變成一個小時。威廉心有餘悸，打趣表示之後錄影都要「烙人來」，他笑說：「以後我都要跟粉絲說有辦簽名會，王子、獒犬都會在。要比人氣，當年我在小巨蛋開演唱會，你們還在媽媽10塊。」

鯰魚哥一時難以接受，不敢相信眼前情況：「我本來想說開開心心當度假，再睡帳篷也是沒差，沒想到居然是我。」送走鯰魚哥之後，一行人經過一整天的闖關，晚上分作兩組在戶外烤肉，李易專精廚藝，只要有他在，任何食材都能變身成一桌好菜，他也樂得大展身手，並自豪表示：「烤肉不需要吐司，因為有廚師。」《綜藝3國智》每周六晚8點在台視播出。