位於台中市西屯路二段、上石北二巷口的「逢甲立體停車場」今天正式啟用。（張亦惠攝）

位於台中市西屯路二段、上石北二巷口的「逢甲立體停車場」5日正式啟用，歷經3任市長、9年，從原先僅能停90輛車的平面停車場，變為有280席汽車位、91席機車位的立體停車場，解決周邊居民、到訪觀光客的停車問題，BOT廠商智揚科技第二階段將進行6到14樓工程，預計有商場、旅宿等進駐，除停車空間外也帶動周邊發展。

副市長陳子敬、市議員黃馨慧、張廖乃綸、交通局長葉昭甫及多位地方里長皆參與啟用典禮，黃馨慧、張廖乃綸說，非常開心居民期盼已久的立體停車場啟用，也希望廠商能提供優惠給在地的逢甲里里民。停車處指出，目前廠商已有月租方案，也有提供優惠給在地里民。

陳子敬表示，市府與民間企業攜手，由「市府出地、企業出錢」打造逢甲商圈嶄新停車空間，增進商圈繁榮、促進生活機能，逢甲立體停車場2013年即草擬構思，卻延宕多年，盧市長秉持「開不了工的要開工，完不了工的要完工」精神，因應地方需求，雖遭遇原物料價格飆升及疫情導致缺工、拖緩施工期程等，但仍與企業攜手逐一克服。

交通局長葉昭甫說，交通局與智揚科技合作，透過民間機構參與公共建設BOT的方式（許可經營年限40年），斥資8.3億元投資立體化工程，第一階段地下2層、地上5層的立體停車場工程已完工，可供280席汽車位、91席機車位，今日正式啟用。

智揚科技總經理黃耀賢表示，第二階段將視經濟景氣，再續建地上6至14層停車場，新增133席汽車位，10樓以上規畫商店、餐廳及旅館等，讓立體停車場不僅是停車場，也是居民生活的好鄰居，成為逢甲商圈新地標。