去年戴姓夫妻不滿女兒國小剛畢業，卻被即將就讀的國中要求要在暑假期間寫國小暑假作業，他們不滿向桃園市教育局陳情後，提起行訴訟訴控告國中校長違法，教育局不受理陳情也違法，台北高行政法院認為，教育局針對他們陳情事項說明，不具任何准駁之效力，非行政處分不能提行政訴訟，裁定駁回。可抗告。

戴姓夫妻主張其女是國小畢業之準國中生，尚未註冊、未就讀亦未領國中課本，竟遭國中在暑假期間強迫其女寫國小之暑假作業，剝奪孩童權利，經向國中反映後未獲積極協助處理，遂向桃園市政府教育局陳情，對方函覆後，他們不服提起訴願遭決定不受理，提起行政訴訟。

他們要求教育局對國中校長以違反教師法、教育基本法及國民義務法送教師懲戒會懲處，且質疑國中校長可以剝奪家長和學生之權利？教育局未回應他們之訴求也違法。

台北高等行政法院認為，函文內容只是教育局針對戴姓夫妻陳情事項，所為單純之事實敘述或理由說明，並不具任何准駁之效力，未發生任何法律上之效果，他們就非屬行政處分之教育局函文提起行政爭訟，顯非合法，裁定駁回。