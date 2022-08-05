民進黨新竹市長參選人沈慧虹今日（5）表示，在竹科護國神山群的帶動下，關埔熱區的人口持續成長，孩子教育需求必須提前因應，故她宣布將在關埔⼀期、⼆期周邊新設中⼩學。透過提供新的校園空間，整合既有關埔、關東、科園、龍山4所周邊學校，共同規劃學區進行分流，推向均優質化、就近入學的願景

沈慧虹今日在臉書發文表示，她認為好的市長參選人，不能只是提出問題，最重要的是要找到解方，解決問題。新竹市是座年輕城市，過去8年來，透過新校園運動的改造，包含運動場、通學步道、整建25校36棟校舍，相信市民朋友都看見校園變得更美，也提供更充足的教學資源。

沈慧虹指出，新竹也是全台灣少數新建學校的城市，新設華德福實驗學校、關埔國小，滿足就學需求。新校園運動不只硬體，也積極推動不同的特色課程，讓各校教學品質更優質，家長、孩子都能找到期待的學校。

對此，沈慧虹強調，在竹科護國神山群的帶動下，關埔熱區的人口持續成長，孩子教育需求必須提前因應，因此我宣布要在關埔⼀期、⼆期周邊新設中⼩學。預定地位於關埔一期及二期中間地帶約2.3公頃的土地，未來她擔任市長後，會優先取得用地，並重新檢討現有都市計畫，新建一所中小學，分流關埔周邊學童的入學需求，也為未來關埔二期的學童預作準備。透過提供新的校園空間，整合既有關埔、關東、科園、龍山4所周邊學校，共同規劃學區進行分流，推向均優質化、就近入學的願景。