蔡英文總統今出席「2022臺灣美食展開幕典禮」時表示，面對後疫情時代，政府會抓緊時間評估國境開放的時程表，積極爭取國際旅客來到臺灣。

總統致詞時指出，2020年就答應要來參加臺灣美食展，也期待可以在現場品嘗臺灣各地的美食。但是在疫情爆發後，打亂既有的秩序和節奏，臺灣美食展為了配合政府的防疫措施而停辦。

她說，今年臺灣美食展能夠恢復舉辦，是一件讓人開心的事情，因為這代表疫情陰霾已逐漸散去，正朝著恢復常軌的生活前進。

總統提到，今天來這裡，跟大家參加這場盛會，為觀光產業加油打氣。剛剛一走進展場，就被大會和各展館的設計吸引，鮮明亮麗的色彩，給人一種快樂、希望的感覺，可以看出臺灣觀光協會和參展單位的用心跟細心，每個主題展館，都值得好好品味。

總統指出，臺灣的小吃、大宴各領風騷，繽紛多元而且豐富美味，不只國人喜愛，也讓國際旅客想要一再地品嘗。這幾年，她常帶著外賓體驗臺灣在地美食，從街頭小吃到經典的「手路菜」，大家都讚不絕口，也加深了對臺灣的印象。

總統說，今天這場美食盛會，把全國最當季、最在地的食材和料理都聚集在這裡，無論是小吃大菜、飯店料理或是客家、原住民美食，各種從產地到餐桌的美味一應俱全，請大家等一下逛展時，一定要好好地品嘗。

總統表示，這2年多來，觀光產業面對艱困的環境，仍咬牙撐過來了，她要感謝大家的堅持與努力。面對後疫情時代，會抓緊時間，評估國境開放的時程表，積極爭取國際旅客來到臺灣。

總統也感謝臺灣觀光協會於6月底，在嚴格遵守商務泡泡的防疫規定下，成功舉辦已延宕兩年的臺韓觀光交流會議，正式重啟國際觀光的雙邊交流。交通部觀光局也循此模式，在7月底，專案邀請日本旅遊業者來臺踩線。

總統進一步說明，這兩個實體活動的成功經驗，已經為恢復國際觀光，踏出了穩健的步伐。後續在逐步放寬國境限制之下，我們將重新迎來國際旅客的到訪。

最後，總統祝福臺灣美食展順利成功，也請大家好好享受這場美食盛宴，更別忘了要多多消費，以行動支持所有參展單位。

隨後，總統與現場貴賓一同進行啟動儀式，並參觀「藝鳴驚人」展區。