國泰金(2882)子公司國泰世華香港分行近日與香港地產集團會德豐，簽署港幣5億元(約新台幣19億元)的永續績效連結貸款（Sustainability-linked Loan, SLL）。截至今年7月底，國泰世華香港分行承作綠色融資業務規模，已較去年整年翻倍成長，預計今年底綠色融資放款金額可望超過新台幣百億元。

國泰世華香港分行於今年6月與香港品質保證局（HKQAA）簽署策略合作協議，合作推動永續績效連結貸款及債券等綠色金融產品，共同協助客戶打造合適的ESG融資方案。本次與會德豐簽署的永續績效連結貸款，即為首件成功案例。

國泰世華銀行表示，會德豐創立至今超過165年，主要業務為地產投資及開發，獲穆迪A3高信用評級。集團旗下上市公司包括九龍倉集團有限公司（香港股份代號：00004）及九龍倉置業地產投資有限公司（香港股份代號：01997），會德豐在2019年簽署香港首筆永續績效連結貸款，為香港ESG融資業內先驅。

國泰世華香港分行將擔任該案的永續績效顧問，支持客戶繼續推動環保營運，並藉此鼓勵更多企業客戶推行永續發展項目，支持低碳經濟發展。