此次中美洲銀行總裁丹堤摩西（Dante Mossi）率團自7月31日至8月5日間來台進行參訪，而在離台的前一天，亦有公股行庫董座親自出馬，設宴款待丹堤摩西一行，這位公股行庫董座，正是外語流利，10多年前更曾被央行外派中美洲出任董事的合庫金控暨銀行董事長雷仲達。

對此合庫指出，董座雷仲達在4日晚間席設故宮晶華作東設宴款待中美洲銀行參訪團，席間雙方互動相當熱絡。

中美洲銀行（CABEI）創立於1960年，總部位於宏都拉斯首都德古西加巴，成立目的在提供融資及技術協助以促進中美洲地區經濟及社會發展，協助中美洲國家推動基礎建設、提供微中小型企業融資、數位轉型、因應氣候變遷及農業永續發展等相關政策，並於2021年7月在台北成立亞洲第一個分支機構，是政府間國際組織來臺設立分支機構首例，這次來台參訪因而受到府院及各部會的高度重視。

而雷仲達本身不僅是美國康乃爾大學經濟學博士，目前亦擔任我國中央銀行常務理事及亞洲銀行家協會理事等重要職位，在公股行庫董座之中不論是輩份或國內外財金資歷、學養都不在話下，10多年前更出任中美洲銀行董事，因此這回中美洲銀行訪台，決策高層官員決定在各大行庫之中，由合庫董座雷仲達出面宴請中美洲銀行參訪團。

由於本身國際財金事務的歷練豐富，雷仲達出掌合庫金及銀行董事長以來，對於合庫的國際化一直積極推動，2020年他亦獲得哈佛商業評論「台灣CEO 100強」殊榮。

合庫也在雷仲達指示之下，繼設置CoLab創意發想機構之後，在今年4月再度成立新的「國際事務特別工作小組」（CoFAST；合庫Foreign Affairs Special Task-force）」。合庫也進而指出，該小組是為提升合庫因應國際事務挑戰上的質與量，並發掘更多對海外事務與國際發展具有熱誠的多元化人才，而此次接待更是直接由雷仲達領軍首次由CoFAST團隊專責處理。