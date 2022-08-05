加密貨幣交易所Coinbase宣布與貝萊德（BlackRock）合作，可供後者的機構客戶可買進比特幣。這對近日陷入低谷的Coinbase來說實為一大佳音，周四盤中股價一度狂飆40％，終盤漲幅收斂至10％。

Coinbase表示，該公司推出的Prime服務可提供給貝萊德機構投資者的投資組合管理平台Aladdin的客戶。Coinbase提供加密貨幣交易、保管、主經紀商和回報功能。貝萊德是全球最大資產管理業者，管理資產超過8兆美元。