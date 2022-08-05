今天在俄羅斯法院傳出最新消息，因攜帶大麻油被拘留的WNBA球星葛萊娜(Brittney Griner)遭判9年重刑，此外還有100萬元盧布(約1.6萬美元)罰金，在外界數個月積極遊說下仍難逃懲處，而對此結果美國總統拜登(Joe Biden)直呼「無法接受！」就連NBA球星柯瑞(Stephen Curry)都發表言論為她抱屈！

President Joe Biden called Brittney Griner's sentence in the Russian drug trial "unacceptable" and calls on Russia to release her "immediately." pic.twitter.com/Fm5ap14m4G — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 4, 2022

葛萊娜今年2月從俄國離境，被查獲攜帶含大麻油電子菸匣，接著遭關押在當地長達5個月，之後律師雖提出美國醫師開的醫療建議，證明她是為了治療而使用大麻，但仍無力扭轉結果。據《CNN》等美媒報導，原本她最重可被判處10年，但希姆基市法官考量到她認罪轉而判了9年，另外加上約1.6萬美元罰金。

而同屬美國的NBA籃球巨星柯瑞對此喊冤，他說：「這件事已超出了體育圈管轄範疇，但葛萊娜的夥伴包括我自己都知道該大聲疾呼，必須讓她的名字持續在媒體中發酵，並讓她知道自己是被愛和支持的。」此外NBA、WNBA都發出聯合聲明表達對判決的不滿，認為這非常不公平，會繼續協助她安全歸國。

WNBA, NBA and More React to Brittney Griner's Sentencing in Russia: 'Unjustified and Unfortunate' https://t.co/To6Oawn0Uc — People (@people) August 4, 2022

就連美國總統拜登都透過聲明喊話：「俄國不正當拘留她，這讓人無法接受，我呼籲俄國立即釋放她，讓她能與所愛的妻子、隊友們在一起。」不過據媒體報導葛萊娜目前仍保有上訴的權利，但目前她和團隊並未有最新聲明，葛萊娜對此表示自己從未想過要違反俄國法律，更沒有想傷害任何人，現在只想快點離開！