金曲歌后詹雅雯被疾病纏身，去年罹患帕金森氏症，今年更被診斷出左腦有腦動脈瘤，每天吞近40顆藥，她透露自己目前身體狀況不佳，每天都呈現昏睡狀態，陷於休克與睡眠之間，雖被醫生明確禁止跑跳、做任何會讓自己流血的事，但她仍希望在熱愛的舞台上盡情高歌，堅持13日在高雄巨蛋舉辦演唱會。

據《CTWANT》報導，詹雅雯因左腦有0.53公分腦動脈瘤開刀，在開刀後至今3個多月內，每天都呈現昏睡狀態，連站起來都很困難，如果有錄影、訪問只能硬撐，甚至受訪到只到一半常感到頭痛，需立即吃藥才能繼續，不過目前藥量在慢慢減少，希望情況能越來越好。

詹雅雯表示，目前右腦還有2顆較小的腦動脈瘤，已預定將在13日高雄演唱會結束後再住院開刀，不過因為4月初開完刀後，曾因為傷口沒恢復大出血，差點救不回來，現在想到又要重來一次（開刀），讓她坦言非常恐懼，對於患病至今，一直被網路酸民說在裝病，她則是坦然面對一切，強調

如果這樣能讓他們心裡舒服，自己也是在行善。