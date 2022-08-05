民進黨徵召前南化鄉民代表會主席陳福慶征戰台南市大玉井區議員，並邀請該區前市議員王峻潭出任競選總部榮譽主任委員，對戰積極尋求連任的無黨籍市議員周奕齊。民進黨市黨部主委潘新傳前往該區召開幹部會議時，期勉陳福慶代表民進黨攻下山區議員席次。周奕齊則表示，仍將按照既定行程，繼續做好選民服務，爭取支持。

潘新傳指出，此次民進黨徵召陳福慶參選，係因他曾經擔過南化鄉代會主席，也曾在2018年以無黨籍身分參選該區市議員，加上長期在地方深耕，對於民進黨的執政理念也十分認同。

王峻潭則說，山區的發展與資源長期被國民黨掌控，30多年前他獲得各區的力量相挺，曾經擔任2屆台南縣議員及1屆台南市議員，深知山區選情詭譎多變，千萬不可掉以輕心，一定要集全黨的力量，團結起來打贏這場艱困的選戰。

民進黨市黨部執行長張孟暉強調，市黨部成立聯合選戰中心後，不僅各區主任已深入基層鞏固綠營基本盤，並展開組織拓展工作，對各參選人提出的人員、文宣、競選活動等需求也都全力配合，期盼以市長黃偉哲的政績為主力，且緊密連線各區議員，加上基層里長接地氣的服務，贏得年底選戰的勝利。