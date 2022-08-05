共軍昨第一天軍演發射東風飛彈，國防部表示，共打了11枚，但日本防衛省深夜公布，卻說只發射9枚，到底誰對？軍方官員說，我們說的11枚才是正確的。

軍方相關人士說，這是雷達涵蓋面問題，我們長程預警雷達比日本的好，也更先進，涵蓋面更廣，可全面偵蒐掌握大陸發射飛彈，這次還即時分享情報給美國，而日本雷達受限涵蓋面，且只偵蒐其領空範圍，所以才說只有9枚，少了2枚。

國防部昨天表示，中共自昨日下午自13：56時起至16：00時止區分數波次，向臺灣北部、南部及東部周邊海域，發射東風系列彈道飛彈計11枚。

日本防衛省公布是9枚，日本防衛省偵測到，至少有4枚常規彈道飛彈飛越台灣本島上空。依照日本防衛省公布的東風飛彈發射位置與時間，第6、7、8、9枚，即最後發射的4枚是經過台北上空。而這4枚經過北部上空的飛彈，據軍方內部說，發射地點在福建寧德。

國防部昨日深夜表示，彈道飛彈發射後之主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越之廣闊地面區域並無危害。故各國之飛彈防護系統，均以落彈點之解算為關鍵。

國防部表示，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射之東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害，乃據以完成戰備應處，符合接戰規則。因此，未發放防空警報。

另考量中共飛彈射擊，以威懾我方為主要目標，為保護國軍情監偵作業能量，有關其飛行路徑等資訊，將不予公布。