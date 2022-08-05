文慧如擔任夏日談唱會嘉賓。（Hit Fm聯播網提供）

Hit Fm聯播網8月起每周舉辦線上「夏日談唱會」，第1彈請來文慧如，搭配應景的七夕情人節，自彈自唱〈做你的太陽〉、〈同行〉，並COVER她最愛女歌手泰勒絲（Taylor Swift）的〈Love Story〉；此外，電台也送上「月老對杯」，祝福已被求婚成功的文慧如能受到月老眷顧，與未婚夫「加快進度」趕緊舉辦婚宴，攜手步入幸福家庭生活。

文慧如睽違3年發行第2張創作專輯《還原》，疫情期間經歷工作及演出停擺，不僅必須面對與往常不同的生活節奏，且無法隨心和新加坡的家人見面，加上新作品在製作期遇上瓶頸，讓這張專輯「好事多磨」，文慧如甚至一度懷疑會不會就此「難產」。

文慧如跟主持人「耐玩DJ」Bryan表示，那段時間就順理成章變的很軟爛，因為真的沒事可做，除了睡覺，她無時無刻都在看劇，可以連續看一個禮拜，每餐配著戲劇吃，直到沒劇可追，她才發現生活還是需要繼續，於是有了創作靈感，她說：「這些種種教會我轉念，不妨就換個角度讓一切歸零重來，還原心裡最純粹的初衷來奮力迎向人生所有的不可測。」

「耐玩DJ」Bryan提到，這次專輯文慧如以古靈精怪的百變奇想，從百首原創創作精煉10首還原初心的歌曲，而現實生活中的文慧如也很愛幻想嗎？文慧如害羞承認隨時隨地會有偶像劇情節在腦海浮現，把自己當成女主角，在幻想的泡泡裡面自得其樂，特別是那種暗戀男主角的戲碼，想到就害羞；追問「未婚夫也會出現在幻想當中」？文慧如笑回跟他相處比較是浪漫主義，不需要狗血的肥皂劇情，他們通常喜歡寫小卡片傳情，傳遞「手寫的溫度」。