歐洲聯盟今天對親俄羅斯的烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）與他的兒子奧列克桑德（Oleksandr Yanukovych）祭出制裁，理由是涉嫌威脅烏克蘭安全。

法新社報導，歐盟理事會（European Council）發聲明表示，歐盟為「回應俄軍持續對烏克蘭不合理且無端的侵略」列出一份制裁名單，已納入這對父子。

亞努科維奇於2010年2月出任烏克蘭總統，2014年2月被推翻下台，因為他的政府背離西方國家轉而投向俄羅斯的懷抱，引發人民激烈反抗。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）當時併吞了一般認為屬於烏克蘭的克里米亞（Crimea）及烏東頓巴斯（Donbas）地區的一片領土，又於今年2月全面入侵烏克蘭。

戰事爆發後，歐盟與北大西洋公約組織（NATO）一些成員國開始供應先進武器給烏克蘭以助抵禦俄國，歐盟也數度擴大對俄國的制裁措施。

歐盟表示，72歲的亞努科維奇現居俄國，仍「損害或威脅烏克蘭領土完整、主權與獨立，影響烏國穩定與安全」。

歐盟公報今天刊登的制裁文件指控亞努科維奇密謀在俄國成功入侵並推翻烏克蘭現任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）後重新掌權。

公報表示：「根據不同消息來源，亞努科維奇是俄國特殊行動的一環，目的是在俄國對烏克蘭無端、非法的軍事侵略最初階段，讓他取代烏克蘭現任總統。」

49歲的奧列克桑德因相同原因被制裁，他還被控「與烏克蘭頓巴斯地區的分離主義分子交易」。

奧列克桑德被控得益於亞努科維奇掌權時代所認識的人而致富，並在所謂「頓內茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）與「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People's Republic）持續經營能源生意和房地產。這兩處位於頓巴斯地區的領土目前由俄方控制。

制裁文件提到：「分離主義分子的OPLOT軍營（自2015年2月列入名單）在所謂『頓內茨克人民共和國』保護他的房地產開發計畫。」

亞努科維奇父子被列為制裁對象後不得入境歐盟國家，在歐盟境內的任何資產也會被凍結。