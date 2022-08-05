行政院籌備多時的新成立部會的數位發展部人事案，一如外界預期，由政務委員、數發部籌備小組召集人唐鳳出任，政務次長將由一卡通董事長李懷仁，亞矽人資長闕河鳴擔任。行政院稍早發出通出，今天下午四點舉行記者會，由政院發言人羅秉成對外說明。

攸關數發部成立的《組織法》去年12月28日立法院三讀通過，今年1月19日總統公告，籌備過程歷經召集人由前政委郭耀煌換為唐鳳後，唐鳳一直被視為數位發展部首任部長的熱門人選，如今，蘇貞昌確定核定唐鳳擔任部長。

數位發展部整合電信、資訊、資安、網路、傳播等五大領域，統籌基礎建設、環境整備及資源應用等，原定最快6月掛牌成立，但歷經籌備小組召集人從前政委郭耀煌換成唐鳳後，預計本月底前掛牌，相關人員已經接獲到任通知。

唐鳳辦公室日前證實，數位發展部將分兩處辦公，本部預計設置於國家通訊傳播委員會（NCC）位於延平南路的辦公大樓，並會租用新光大樓部分樓層作為中繼辦公室。