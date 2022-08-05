命運好壞與先天因果、後天行為善惡息息相關，運勢命理網站《靈匣網》分享，生肖屬鼠、羊、猴者天生困頓命；屬牛、兔、狗者天生勞碌命；屬豬、蛇、雞者天生享福命；屬虎、龍、馬者天生富貴命，不過不論命運為何，只要把握良機仍可擁有富足人生。

▍困頓命：生肖鼠、生肖羊、生肖猴

命有困頓的人，不是身困頓，就是心困頓，即便未逢厄運，也多是郁郁寡歡。而會陷入困頓，則是因為行動與意志配不上野心。

若要論腦子活絡、足智多謀，一定會是這類人勝出，他們凡事都想得很多、想得很深，所以經常提出很出色的主意，甚至常常前一個念頭還沒表達完，下一個念頭又出現。

可行動力不強卻成了他們的致命傷，有好的想法不去實踐，擔憂的事不去解決，那好的就會變成壞的，壞的只會更壞，最後只能空嘆生不逢時，懷才不遇。若心態失衡、萬事執偏，則諸事不順；放平心態、立馬行動，人生便是坦途。

▍勞碌命：生肖牛、生肖兔、生肖狗

勞碌命的生肖都有一個共同點，他們勤奮踏實，義務感與責任感很強，這一生都在為工作與別人活著。

別人工作是為了賺錢，但他們工作更多是為了使命感，工作沒達到自己預設的量就留下來加班，完成了工作量也留下來加班，只為了後續工作能更快推動。他們常領一份工資，卻自發自願做兩、三人的活，甚至他們功成名就，十分富有，也依然閒不下來。

此外，他們時時刻刻都在為別人著想，常常把是自己的、不適自己的責任全擔到自己肩上，有操不完的心、忙不完的事，好不容易躺在床上休息了，突然想到答應了某人某件事，就恨不得能馬上天亮去辦，這一夜又不知道何時能安心睡著。

▍享福命：生肖豬、生肖蛇、生肖雞

天生具有享福命的人，不見得物質條件有多豐厚，但一定能在所處的環境中活得輕松自在。

他們與勞碌命的人不同，比起渴望得到別人的肯定而去犧牲奉獻，他們更知道如何選擇才對自己最好，能偷懶的話，為什麽要讓自己累著？自己開心就好，為什麽要考慮別人？別人說的話、做的事，為什麽要記在心里讓自己難受？

或許他們給人的印象不是自私涼薄，就是盲目樂觀，但其實這類人才是始终保持清醒，且明確自己定位的人，他們知道什麽該要、什麽該捨，從不去追求什麽完美，不想悅人，悅己就好，生性灑脫，故而有福。

▍富貴命：生肖虎、生肖龍、生肖馬

擁有富貴命的人不一定出生富貴，但一定有創造富貴的能力。

他們大多野心十足，非常清楚自己的欲望，想要什麽都敢於去追求，甚至去爭搶，從不扭捏糾結，也不畏懼困難，只要能達到目標，不管用什麽手段與方式都行。

他們大多不會去考慮這件事的成功機率，大不了失敗了自認倒霉，所以他們敢冒險、敢行動，常會因為抓住了某個機遇而獲得潑天富貴。但也要小心衝動行事賭性太大，可能導致大起大落，畢竟機會總伴隨著風險，一個人一輩子都選對的機會微乎其微。