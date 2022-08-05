美國眾議院議長裴洛西旋風訪台讓中國大陸不滿，共軍於4日到7日在台海周邊演習，輔大日文系教授何思慎今受訪時表示，軍演打破台海中線的默契之後對兩岸關係絕對不是好事，他也認為，美日不會因為軍演的問題就去和中國升高衝突情勢，反而會尋求對話緩和；對於裴洛西訪台，他也說台灣看起來沒有實質得益，反而是中國藉由這次讓參議院延審台灣法案。

對於共軍軍演，何思慎指出，中國大陸擋不住裴洛西訪台，之後不管是對國內或是國際上都要有交代，但打破雙方互不侵犯的默契對未來兩岸關係絕對不是好事。他表示，大陸不會讓軍事演習變成實質軍事冒險，美國跟日本大概也有個底。

對於日本方面，何思慎說，日本當然會抗議中國大陸軍演的時候飛彈的著彈點在日本的經濟海域﹙EEZ﹚之中；大陸也見好就收，將6個軍演區中與日本有關的取消，日本首相岸田文雄也沒有出面抗議。這次岸田也不像1996年台海危機時時任日本首相橋本龍太郎一樣緊張的睡不著、拉著美國把兩艘航母開到日本附近防衛。

何思慎也說，他不認為美日會因為軍演去跟大陸升高衝突，反而拜登或岸田會尋求對話來讓緊張降低。他認為中華民國還是要小心謹慎，我們現在完全把自己放到美日同盟與大陸的博弈中，

但我們又無法掌握自己的命運，這對台灣不見得是好事。

對於裴洛西來台，何思慎也說，我們這次沒有爭取到她對台任何的實質承諾，在參議院中她也不審「台灣政策法案」。若台灣法案通過，那對台灣來說才是台美關係的質變跟切實獲得的東西；但另一方面，中國大陸反而用這次機會，讓美方將法案的審議停下來。

何思慎認為，中美雙方關係還在可控範圍中，雙方對話還是主旋律。他最後也指出，今日岸田文雄會與裴洛西見面，會不會談到軍演、台灣的問題也值得關注。