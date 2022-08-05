豐洲科技園區二期聯外道路開闢工程延宕，立委楊瓊瓔會勘緊盯進度。（陳淑娥攝）

豐洲科技園區二期聯外道路開闢工程延宕。（陳淑娥攝）

台中神岡豐洲科技園區二期聯外道路開闢工程，因開發商未依約依限履行給付義務，市府去年10月起終止契約，致工程期程延宕。立委楊瓊瓔緊盯進度，5日邀集相關單位會勘。台中市建設局新工處指出，第一標市有土地部分，9月底前可望開工。

神岡豐洲科技園區二期聯外道路開闢工程總經費4.66億元，由楊瓊瓔協助地方向經濟部工業局爭取2.96億元補助，市府自籌1.7億元。

新工處指出，豐二產業園區聯外道路所需經費，原擬納入開發成本由開發商協助籌措所需資金，委託開發商因財務問題未依約依限履行給付義務，市府於去年10月12日起終止契約，造成期程延宕。

豐二產業園區聯外道路規劃堤南路拓寬，西至台灣高鐵、東至溪洲路間，全長約 1702 公尺(西至台灣高鐵，東至溪洲路)、寬度20~28.6公尺。採排水性鋪面、生態側邊溝型式，將道路逕流水往兩邊生側邊溝匯集後，直接入滲至路基，挹注地下水。

經發局副局長李逸安指出，豐洲一期廠商進駐非常踴躍，目前已全滿，將持續開發二期用地；目前一期堤南路寬20公尺，但二期路段狹窄，拓寬工程全長1702 公尺，將先行施作第一標市有地部分，接著取得國有地再進行第二標工程。依據新工處規劃，第一標市有土地部分預計9月底前開工，工期約6個月。

溪州里長王明洲表示，堤南路通勤時段車流量大，音工業區重車出入頻繁，建議施作機車專用道，讓汽機車分道，維護機車族安全。豐洲工業區廠商代表反映，便橋因砂石車行經，地面掉落碎石，可能造成機車族打滑，希望相關單位加強路面清掃。

羅永珍說，工業區重車大多經由堤南路銜接國道1號、3號、4號，感謝中央及市府推動豐洲二期聯外道路開闢工程，有助改善聯外交通，並解決路面積、淹水問題。

楊瓊瓔指出，堤南路拓寬完工後可提供豐洲一期與二期兩基地間便捷之道路運輸服務，促進本區段工、商業行為更為活絡、增加地方收益外，新闢之道路工程更提供足夠的夜間照明、綠美化周遭環境等效益，同時健全當地居民聯外交通道路網系統，帶動神岡在地經濟發展，增加周邊居民的就業機會。