為了讓長輩都能吃到熱騰騰午餐，雲林縣長張麗善今(5日)在臉書分享，上任後增加90處「長青食堂」，每天有超過一萬多名長輩用餐，吃一頓熱騰騰的飯菜。她喊話，照顧長輩，我有決心，會繼續打造雲林，成為友善高齡的健康城市。

雲林縣目前已經成立了156處長青食堂，張麗善在臉書談到，上任後增加90處，平均每年增加30處，前幾天去探望台西頂溪長青食堂，很開心疊杯課程可以引發長輩們彼此合作、溝通解決問題，展現活力與敏捷，在場的阿公阿嬤還能指導她疊杯的策略，真的好玩又有趣。

長青食堂中有一位阿嬤跟張麗善說，「很喜歡長青食堂的菜色，中午在這邊用餐可以跟社區的朋友聚聚聊聊，是她平日每天重要的事」；還有一位阿公分享，「來長青食堂共餐中午吃得健康，讓子女專心打拚事業免擔憂」。

聽見長輩心聲後，張麗善也說，有決心照顧長輩，會繼續打造雲林，成為友善高齡的健康城市。