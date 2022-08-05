中鋼(2002)於周五上午召開第18屆董事會第2次會議，通過主要議案。中鋼投資新台幣54.89億元，進行軋鋼三廠「2PLCM(第二酸洗冷軋線)設備更新及軋延能力提升改造」計畫，期程自民國111年9月1日起至114年12月31日止，為期3年4個月。

本案規劃以創新改造及汰舊更新方式並行，藉由單軋轉連軋成功經驗，建立連軋機生產溫軋延薄頂規電磁鋼片技術；另整合集團現有產線及精進設備，達成未增新產線而使薄頂規電磁鋼片產能極大化之目的，建立高技術、高品質、高產率、低成本及短交期等優質溫連軋製造能力。

本案完成後能有效提升軋延能力，可生產溫軋延薄頂規電磁鋼片20萬公噸/年，同時具備中高碳鋼薄板及超高強度汽車用鋼10萬公噸/年產能，除增強接單能力之外並能維持中鋼在EV電動車供料市場中技術領先地位；另外，內部減碳效益為5071公噸/年，而薄頂規電磁鋼片製成高效率馬達綠色環保產品之外部減碳效益為86.6萬公噸/年，合計約相當於2239座大安森林公園每年之碳吸收量。

中鋼通過總經理任命案，通過委任董事王錫欽自111年8月5日起兼任中鋼總經理職務，並至112年5月31日止。

王錫欽已於111年5月31日依照中鋼人事管理規定辦理屆齡退休，惟王錫欽在「節能減碳」與「離岸風電」均扮演重要角色，值此政府大力推動綠色能源與淨零碳排之際，為穩固技術經驗累積與傳承，順遂推動永續碳中和、離岸風電產業發展及零組件國產化等工作，仍須借重其在研發、減碳及綠能之深厚經驗及專業能力，俾為中鋼下一個50年的競爭力奠定紮實基礎。王錫欽以群裕投資股份有限公司法人董事身分兼任中鋼公司總經理職務，執行職務期間僅支領其法人機構之董事報酬，不支領中鋼公司薪給、獎金與員工酬勞。

而中鋼工程部門副總經理任命案，中鋼工程部門副總經理由前工程部門助理副總經理(現任中鋼結構公司總經理)陳瑞騰升任，自111年8月5日起生效。