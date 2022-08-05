歐洲最大保險公司安聯(Allianz)周五公布第二季淨利大跌23%，表現劣於預期；但是安聯證實全年財測目標。

第二季(4~6月)歸屬股東淨利為17.06億歐元(約17.5億美元)，年減23.3%；該數據也低於分析師18.46億歐元的預期。

儘管第二季獲利下滑，但是對於安聯來說，第二季是回復正常業務的季度。安聯的美國基金部門在過去幾個月一直受到美國詐欺案調查的官司困擾，認為在新冠疫情股市波動期間誤導了美國數個退休基金，導致出現大量的投資虧損；安聯最終在今年五月與美國當局以60億美元達成和解協議。

安聯為德國股市市值最大公司之一，儘管該司法案的大部分成本問題已經解決，但該問題在第二季仍留下陰影。為了平息美國基金子公司AGI的風波，安聯在第二季提列了1億歐元的重整成本費用。

該公司周五表示，全年營業利益目標維持不變，在124億至144億歐元之間。

執行長Oliver Baete說，「在應付高通膨和經濟壓力的衝擊方面，安聯處於有利位置」。

安聯上季營收為371億歐元，年增8.2%；營業利益為34.9億歐元，增加5.3%。