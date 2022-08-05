高雄一名58歲的洪姓男子，因打高爾夫球拉傷肩頸，原本以為休息一陣子就會恢復，但最近卻越來越痛，趕緊前往「樂活健康診所」就醫，並接受徒手物理治療。活力得醫療照護體系「樂活健康診所」物理治療師李宏偉指出，拉傷造成肌肉些微撕裂，許多人以為休息就會恢復，其實可能造成肌肉、關節囊的沾黏，更會延伸出多種問題。

洪男在打爾夫球時拉傷肩頸，造成肌肉拉傷，原本以為肌肉拉傷只要自行休息就會康復，沒想到卻越來越痛，逼得男子不得不前往就醫，並接受徒手物理治療，李宏偉物理治療師並指導他3式可以在家積極做的復健運動，雙管齊下，受傷的疼痛也獲得改善。

李宏偉指出，拉傷會造成肌肉些微撕裂，可能會影響手部的活動，也有很多人因疼痛不敢舉起、不敢活動，以為休息就會恢復。其實自行忍痛或忽視不理會，可能造成肌肉、關節囊的沾黏。

李宏偉提醒，如果長期下去，身體會漸漸習慣這樣的錯誤模式調整其他肌肉配合，身體的排列開始失衡影響了肩緊、頭頸痛、甚至膏肓痛，久了可能還會有麻、無力的問題出現。以生物理學的角度而言，肩關節沒有出現抬手時應該的旋轉(torsion)及滑動(glide)，後續的活動容易導致骨刺增生及軟骨磨損，要民眾不可大意。