走在海上公園金門太武山上，路邊隨風搖曳的小花、石頭縫裡長出來的翠綠小樹叫甚麼名字？金門國家公園舉辦研習活動，即日起受理報名，邀請國立嘉義大學生物資源學系呂長澤老師開講，讓你不再有美中不足的遺憾。

金管處說明，金門因為自然環境特殊，植物相也與臺灣地區大不相同，其中太武山植物頗具代表性，為推廣實用的植物辨識工具、讓民眾認識金門地區植物特色，訂於8月23日(二)辦理「請問芳名？太武山植物觀察家」生物多樣性研習活動，邀請國立嘉義大學生物資源學系呂長澤老師，將金門植群調查成果轉換為輕鬆有趣的環境教育課程。

活動規畫有室內講授及戶外體驗課程，介紹太武山裸岩植群所面臨的環境困境，以及克服困境所衍生出的特殊構造及特性，並指導學員善用iNaturelist app辨識植物，藉由觀察、測量等親身體驗活動，讓大家揣摩及理解植物如何在不同環境中生長。

活動對象為年滿13歲（98年（含）以前出生），為增加金門地區青年學子對鄉土植物的認識，將以國一至高三學生優先錄取20名，如未滿20名將依報名順序遞補至額滿為止，全程參與學員將贈送金門植物誌套書並獲頒研習證書，更多活動詳情可見報名表單資訊或洽詢082-313175陳小姐。