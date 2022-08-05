基隆捷運預估經費出爐，再度引發綠營參選人林佳龍與市府之間的砲火，在昨日林喊話新北要積極承擔後，新北捷運局透過新聞稿回應，同意公平合理的分擔機制，今日再發聲明，指汐東捷運新北市出資205億，盼政院儘速核定，一圓汐止人20年的期待。

新北捷運局指出，三環六線串聯北北基桃，其中汐東捷運更有機會完成汐止人20年來對於捷運的期待，汐東線的規劃不但早於中央主導的基隆輕軌，更在今年再度宣布優化路線，目前已經交通部審查通過，盼望中央能快速核定，別再受尚未完成綜規即環評的基隆捷運影響而延宕。

捷運局說明，汐東捷運經費新北市出資205億，其中包含代墊台北市轄區經費29億元，不論北市是否願意出資，新北都會扛起責任，至於基隆捷運經費，新北市該負擔的部分也都會承擔，期盼中央能比照基隆捷運大方補助汐東線。

汐東捷運路線自汐止區公所站至東湖站，總長5.56公里，其中4.75公里位於新北境內，北市佔0.81公里，共計6站。市府去年7月將綜規報告提送交通部後，於今年3月獲原則通過，5月提交修正報告後，由交通部核轉行政院核定中，只覺中央核定便可實現汐止人對於捷運20年的期待。